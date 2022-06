Nasce il Dipartimento Scuola regionale della Cisal. «Un sostegno in più ai precari del comparto»

l’iniziativa

VIBO VALENTIA «Con lo stop alle lezioni una parte del mondo della scuola ripiomba nell’incertezza. Stiamo parlando dei precari e di tutti quei docenti a termine che con l’ultima campanella si ritrovano, di fatto, senza lavoro». È quanto si legge in una nota della Cisal che annuncia la nascita del Dipartimento Scuola Regionale, firmato Cisal. La Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori «reduce dall’exploit alle ultime elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie, anche nella scuola, che ha deciso di investire sul territorio mettendo a disposizione dell’utenza un ulteriore servizio dedicato all’intero settore».

Il quartier generale è Vibo Valentia. E a trazione vibonese è anche la struttura. Il professor Domenico Villì è il segretario regionale, mentre il professor Sergio Rizzo è il segretario provinciale di Vibo, affiancato da Francesco Ielapi e le professoresse Vania Continanza, Carla Castagna e Vanessa Denami.

«Negli uffici di via Luigi Razza,86 – continua la nota – osservata speciale è la Naspi, l’indennità di disoccupazione che spetta ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente il proprio posto di lavoro a patto che siano in possesso dei requisiti richiesti per il diritto. I precari della scuola, avendo un contratto a termine, alla scadenza dello stesso possono richiedere indennità di disoccupazione sempre che siano in possesso dei requisiti aggiuntivi previsti dalla legge modificata in questo ultimo anno. Per i precari della scuola è necessario aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti. Questo significa che anche una supplenza breve potrebbe dare diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione».