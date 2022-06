Sorical pubblica, Loizzo: «Bene Occhiuto e Calabretta»

il commento



COSENZA «La Regione Calabria pone solidi basi per attivare il servizio idrico integrato e aprire una nuova fase di investimenti nel settore dell’acqua» E’ quanto afferma in una nota il capogruppo della Lega Simona Loizzo. «Solo grazie alla caparbietà del presidente Occhiuto – aggiunge l’esponente della Lega – è stato possibile chiudere l’accordo con il socio privato e la banca tedesca che deteneva un pegno sulle azioni del gruppo francese Veolià. Questo processo, più volte annunciato in passato, non è mai stato portato a compimento».

«Oggi, grazie al gioco di squadra dei tecnici della Regione e del Commissario Cataldo Calabretta – afferma ancora Loizzo – si è arrivati alla conclusione del percorso di pubblicizzazione. Sorical, da 10 anni il liquidazione, finalmente esce dal limbo e diventa strumento strategico della Regione per tornare, dopo anni di immobilismo, ad investire in un settore vitale per i cittadini calabresi e le imprese. Come capogruppo della Lega – aggiunge Loizzo – siamo orgogliosi del lavoro fatto fino ad oggi dal commissario Cataldo Calabretta che ha saputo mettere ordine nei conti della società affinché si creassero tutti i presupposti per giungere a questo primo grande traguardo. Ora bisogna accelerare con l’uscita dalla liquidazione ed affidare il servizio alla nuova Sorical per consentire alla Calabria di partecipare ai bandi pubblici per ammodernare le reti idriche e acquedotto. Ai calabresi – conclude l’esponente della Lega – va reso un servizio idrico efficiente e a costi sostenibili».