Crotone, Polizia al setaccio in via Acquabona: trovate armi e droga

L’operazione

CROTONE Marijuana, cocaina e armi. È un’operazione che la Questura di Crotone ha definito «ad alto impatto», ma non è certo la prima che vede interessato il quartiere Acquabona. I suoi “dedali”, delineati tra una casa e l’altra, lo hanno reso nel tempo una vera e propria centrale dello spaccio e della ricettazione per il capoluogo ionico. Quest’oggi, qui, sono state sequestrate armi e droga.

Personale della Polizia di Stato ha infatti effettuato un’attività straordinaria di controllo in cui sono stati impegnati i poliziotti della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione crimine e della sezione Cinofili della Questura di Vibo Valentia. Eseguite 8 perquisizioni domiciliari e identificati 20 soggetti, di cui 13 con pregiudizi di polizia e penali.

Proprio nel corso di una perquisizione domiciliare, anche grazie al fiuto del cane antidroga Digos della Questura di Vibo Valentia, sono stati rinvenuti 35 grammi di marjuana, 53 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, nonché 3 armi perfettamente funzionanti.

In particolare, sono stati rinvenuti una pistola semiautomatica marca “Bernardelli” modello 60 calibro 22, che è risultata provento di furto, un fucile semiautomatico calibro 12 marca “Breda” e un fucile a pompa marca “Hatsan” modello “Escort” calibro 12 con matricola abrasa. Si è trattato di armi tutte illegalmente detenute.

La donna di 40 anni che aveva la disponibilità dell’abitazione è stata così tratta in arresto per detenzione illegale di arma clandestina e di arma comune da sparo, ricettazione e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Nel prosieguo dell’attività, i poliziotti hanno anche rinvenuto un involucro di cellophane contenente 59 grammi di marjiuana, celata sotto alcuni rifiuti sul ciglio della strada, che è stata sequestrata a carico di ignoti.