Dal Santuario di San Francesco di Paola a Spezzano Sila riparte “l’Europa per i Comuni”

l’evento

COSENZA In occasione dell’Anno Europeo per i Giovani 2022, ha ripreso il tour di conferenze L’Europa per i Comuni, una iniziativa promossa dall’Associazione Raffaele Baldassarre con sede a Lecce e dall’Antenna Europe Direct della Commissione Europea Calabria Europa con sede a Gioiosa Ionica, che punta i riflettori sull’importanza della gioventù europea nella costruzione di un futuro migliore: più verde, più inclusivo e più digitale. Una importante occasione di confronto per conoscere a fondo i programmi europei nel periodo 2021-2027, le opportunità per i giovani nel settore cultura-turismo, digitalizzazione e le reti di informazione. L’Europa per i Comuni rappresenta il momento perfetto per entrare in network con l’Europa e guardare al futuro con fiducia e speranza in una prospettiva post pandemia. Ad ospitare l’importante evento europeo il Comune di Spezzano Sila presso il salone di rappresentanza del Santuario di San Francesco di Paola, che ha inteso aprire una finestra sull’Europa per instaurare un rapporto costante con l’Unione europea. Dopo i saluti del Sindaco Salvatore Monaco, si sono susseguite le relazioni di Alessandra Tuzza, Direttrice dell’Antenna Europe Direct della Commissione Europea, Gianluca Mendicino delegato del Comune alla Digitalizzazione, Francesco Caligiuri consigliere comunale, Francesco De Vuono Direttore del Gal Sila, i giovani studenti universitari Alessandra Crocco e Battista Bruno, Matteo Lettieri e Giuseppe De Monte, Sindaci di Celico e Rota Greca, Martina Abate delegata alla comunicazione digitale dell’Associazione calabresi in Europa con sede a Bruxelles. L’incontro è stato moderato da Luca Le Piane, avvocato e cultore della materia all’Unical in Impresa Turistica e mercati internazionali. Le conclusioni a cura del prof. Peppino De Rose, Economista esperto in Politiche e Programmi dell’Unione europea, professore universitario di Impresa turistica e Mercati Internazionali all’Unical, che ha portato i saluti dell’Associazione Raffaele Baldassarre ed ha illustrato le strategie europee e le opportunità per lo sviluppo turistico e culturale dei piccoli comuni. Una occasione importante di confronto con i tanti giovani presenti e amministratori locali sulla crescita economica e sull’occupazione nei piccoli centri capaci di costruire percorsi di sviluppo riorganizzando il territorio e progettando nuovi soluzioni. Il ruolo degli enti locali, nonostante le varie difficoltà gestionali ed amministrative, hanno un ruolo centrale nell’attuazione delle politiche di sviluppo locale e della promozione dei sistemi di offerta turistica, dovendo garantire un’azione amministrativa coerente alle strategie europee ed alla programmazione regionale e nazionale. Una governance multilivello per la definizione di obiettivi chiari e perseguibili grazie all’attuazione dei piani di strategici ed all’uso efficace ed efficiente dei fondi comunitari. Una sfida che deve essere raccolta per competere sui mercati internazionali e garantire a molti territori la sopravvivenza e lo sviluppo economico e sociale delle comunità coinvolte.

Durante l’evento è stato ricordato l’on. Raffaele Baldassarre, Deputato al Parlamento Europeo prematuramente scomparso, con cui il prof. Peppino De Rose nella qualità di suo consigliere ai programmi europei ha ideato il Tour l’Europa per i Comuni e realizzato diversi progetti europei per i giovani ed i piccoli comuni del Mezzogiorno.