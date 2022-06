Congresso Uil, Calabrese: «Vertenza Calabria più forte nella Locride»

La dichiarazione

LOCRI «Venerdì a Locri al Congresso della Uil, grazie all’invito del segretario provinciale Nuccio Azzará, che in questi anni è sempre stato vicino a Locri e alla Locride, ho rinnovato, al locrideo segretario nazionale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, la preoccupazione per le ataviche ed irrisolte problematiche della Locride». È quanto scrive il sindaco di Locri Giovanni Calabrese in merito al suo intervento compiuto venerdì scorso al 17esimo congresso provinciale dell Uil di Reggio Calabria.

«Esiste una “vertenza Calabria” – riferisce il sindaco –, per come evidenziato dal segretario Bombardieri, che diventa, a mio avviso, ancora più pesante nella Locride. Tutto ciò ci angoscia ma ci porta a lottare con maggiore grinta e determinazione. Sulla 106, sulla sanità Ospedaliera, sullo sviluppo, sull’utilizzo delle risorse del Pnrr, sul futuro dei nostri giovani continueremo a pretendere attenzione e soluzioni».