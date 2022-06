Esplode camper nel Milanese, donna muore carbonizzata

Dramma a Rozzano

MILANO Una donna è morta carbonizzata in un camper esploso in una zona industriale di Rozzano, comune al confine con Milano. Secondo le prime informazioni intorno alle 15 c’è stata una deflagrazione forse causata dalla bombola interna al camper. La donna è stata investita dalle fiamme, un uomo di 81 anni, probabilmente il marito, è riuscito ad uscire ed è stato portato in gravissime condizioni con ustioni sul 90% del corpo al Policlinico di Milano. Un secondo uomo, di 31 anni, che nel camper ha tentato di spegnere le fiamme ha invece rifiutato il trasporto in ospedale nonostante alcune bruciature.

L’incendio e l’onda d’urto dell’esplosione hanno coinvolto anche un mezzo parcheggiato a fianco del camper e anche due capannoni vicini. La deflagrazione e’ infatti avvenuta in via Boccaccio, strada dove si trovano principalmente impianti industriali. La strada e’ stata chiusa per permettere il lavoro dei vigili del fuoco. Da accertare la causa dell’incendio e dell’esplosione che si pensa sia da attribuire a una bombola del gas difettosa.