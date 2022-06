Brooklyn, tornano al gup gli atti della Tank srl

l’udienza

CATANZARO Tornano al gup per una nuova udienza preliminare gli atti che riguardano la società Tank srl, implicata nel procedimento denominato “Brooklyn”, che contempla una serie di reati commessi nei lavori di rifacimento del ponte Morandi di Catanzaro e lungo la SS 280.

Il Tribunale Collegiale penale di Catanzaro (presidente Gennaro, a latere Fogari e Giacchetti), ha accolto l’eccezione preliminare di difetti di notifica avanzata all’udienza dell’uno giugno 2022 dall’avvocato Lucio Canzoniere, difensore della Tank srl, e ha dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio nei confronti della società e per l’effetto ha disposto la restituzione degli atti al gup presso il Tribunale di Catanzaro per la celebrazione di una nuova udienza preliminare.