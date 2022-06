Covid, calano i contagi (+447). Quattro decessi in 24 ore – GRAFICO

il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3190398 (+2.354). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 402052 (+447) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 3519 (37 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3479 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59890 (59569 guariti, 321 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 22928 (44 in reparto, 2 in terapia intensiva, 22882 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 83933 (82814 guariti, 1119 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 695 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 688 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41193 (40960 guariti, 233 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2750 (39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2709 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 144235 (143447 guariti, 788 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 736 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 729 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39408 (39234 guariti, 174 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio.