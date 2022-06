A Cosenza la VI edizione del Torneo di retorica forense “Scacco d’Atto”

l’evento

COSENZA Cosenza ospiterà la sesta edizione del Torneo di Retorica forense “Scacco d’Atto”, che si svolgerà nelle giornate del 23-24 -25 giugno 2022.

«La manifestazione – afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso – organizzata dalla Fondazione Scuola forense “B. Alimena” della provincia di Cosenza con il coordinamento della Scuola superiore dell’Avvocatura e del Consiglio Nazionale Forense è di alto prestigio, non solo per la riconosciuta levatura nazionale dell’iniziativa, quanto per gli obiettivi che si prefigge di raggiungere riconducibili ad un progetto didattico di recupero e valorizzazione delle tecniche di persuasione e argomentazione forense. Siamo, pertanto, lieti di poterla ospitare nella nostra città, che ha un’importante tradizione forense, e di averle conferito il Patrocinio del Comune, rendendoci anche disponibili a collaborare per la sua organizzazione».

«Il torneo, che sarà ospitato nelle aule di giustizia del Giudice di Pace e del Tribunale di Cosenza– prosegue il sindaco Franz Caruso – rappresenta anche un momento di promozione turistica del nostro patrimonio artistico/culturale di grande portata, atteso che giungeranno e soggiorneranno in città gli allievi di 9 scuole forensi provenienti da tutta Italia oltre che le più alte cariche dell’avvocatura italiana, che saranno accompagnati, a conclusione di ogni giornata di gara, in dei veri e propri tour di visita ai monumenti cittadini ed al nostro meraviglioso centro storico. Di tutto ciò ringrazio gli organizzatori, la Fondazione Scuola Forense della provincia di Cosenza e la presidente della commissione Pubblica istruzione e Legalità, Chiara Penna, che sta seguendo la pianificazione dell’iniziativa con la quale, ne sono certo, accenderemo un altro faro di luce su Cosenza e sulle sue bellezze».

Della stessa opinione il presidente Chiara Penna che, dopo aver presentato la manifestazione in commissione nei giorni scorsi, alla presenza dell’avv. Claudio De Luca, dell’Avv. Maura Monteforte e della consigliera delegata alla cultura, Antonietta Cozza, sta ora collaborando fattivamente per la buona riuscita del torneo, prevedendo anche una visita guidata al MAB.

«Sono particolarmente soddisfatta dell’organizzazione complessiva della manifestazione – sostiene il presidente Penna – che, curata sin nei minimi particolari dalla Fondazione Scuola Forense della provincia di Cosenza, ha messo al centro la città con il suo inestimabile patrimonio artistico/culturale. Prevedendo, a tal fine, di ospitare la competizione finale presso il Complesso Museale di Palazzo Arnone, sede storica del Tribunale di Cosenza con l’obiettivo di permettere agli ospiti di visitare una tra le più belle ed importanti strutture cittadine e di ripercorrere la grande tradizione dell’Avvocatura Cosentina».

La Fondazione Scuola Forense della provincia di Cosenza, visto l’alto pregio dell’evento, a cui saranno invitati a partecipare tutti i Presidenti dei COA di appartenenza delle scuole partecipanti, le più alte cariche politiche cittadine e territoriali, nonché i massimi esponenti dell’Avvocatura nazionale, ha scelto come sede del galà finale le Cantine sociali della provincia di Cosenza all’interno dello storico Palazzo del Governo in Piazza XV Marzo, per consentire agli ospiti di godere ed apprezzare il meraviglioso contesto del Centro Storico.