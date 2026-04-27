Elezioni a Catanzaro, messaggio agli alleati. Mancuso marca il territorio e serra i ranghi del suo “gruppo”

“manovre” politiche

CATANZARO “Marcare il territorio, far sentire la propria voce e soprattutto la propria presenza”. Filippo Mancuso, vicepresidente della Regione e plenipotenziario della Lega (anche se non più coordinatore regionale del Carroccio), lancia un messaggio agli alleati – Forza Italia e Fratelli d’Italia – in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che interesseranno il territorio della provincia di Catanzaro: a fronte del partito meloniano che sta rivendicand nell’ordine la vicepresidenza della Provincia, la presidenza della Provincia e anche il Comune di Catanzaro, e a fronte di Forza Italia che “sotto sotto” lavora per gli stessi obiettivi. Mancuso, che per tutti gli analisti è comunque il “nome forte” per la candidatura a sindaco di Catanzaro, chiama a raccolta il suo gruppo e ne serra i ranghi. Il quadro emerge da una nota recapitata in serata alle redazioni dei giornali.

Il vertice

Così scrive la segreteria politica di Mancuso. «Questo pomeriggio si è svolta una partecipata riunione del gruppo politico che fa riferimento al vicepresidente della Giunta regionale Filippo Mancuso. Nel corso dell’incontro, caratterizzato da un clima di grande condivisione e confronto costruttivo, sono intervenuti numerosi amministratori locali della Lega in Enti dell’area centrale della Calabria, dirigenti, militanti di partito e anche professionisti. Un movimento che negli ultimi anni ha sempre ottenuto risultati ragguardevoli a tutte le competizioni elettorali a cui ha partecipato. Il vertice – prosegue la nota – ha rappresentato un momento significativo di dialogo interno, durante il quale è emersa con chiarezza la volontà comune di rafforzare il percorso politico intrapreso, valorizzando idee, esperienze e contributi di tutti i partecipanti. Nel corso della riunione è stata inoltre ribadita con convinzione la leadership di Filippo Mancuso, punto di riferimento autorevole e guida capace di orientare le scelte strategiche del gruppo. Al termine dei lavori, è stata condivisa la necessità di rilanciare con determinazione l’azione politica, sia per quanto attiene al partito sia in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Un impegno che si tradurrà in iniziative concrete e in una presenza sempre più incisiva sul territorio. Il gruppo esce da questo incontro rafforzato, motivato e pronto ad affrontare con rinnovato slancio le sfide che attendono la comunità politica nei mesi a venire». Tradotto: le sfide alla Provincia – guidata attualmente da Amedeo Mormile, che di Mancuso è un fedelissimo, e al Comune capoluogo. (a. c.)

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