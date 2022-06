20.20 | Acri verso il ballottaggio, tensione e polemiche tra Capalbo e Zanfini

il talk

Nuovo appuntamento con “20.20 “, l’approfondimento settimanale in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de L’altro Corriere tv. Ospiti di Ugo Floro, Giuseppe Capalbo e Natale Zanfini, gli sfidanti nel prossimo turno di ballottaggio per la conquista del comune di Acri. Ricordiamo che il primo cittadino uscente ha conquistato nel primo turno elettorale il 49,60% dei voti, mentre Zanfini il 39,72%. Malgrado le trattative che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, non si è tuttavia registrato nessun apparentamento. La sfida, dunque, rimane aperta. Il tutto in un quadro politico dove non mancano tensioni e dialettica abbastanza accesa. Conferma ne è il confronto, che andrà in onda questa sera, dove non sono mancati momenti di confronto effervescente.