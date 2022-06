Vandalizzata la “panchina rossa” in memoria di Lea Garofalo a Milano

La denuncia

MILANO La panchina rossa dedicata a Lea Garofalo, testimone di giustizia uccisa dalla ‘Ndrangheta a Milano, è stata vandalizzata da ignoti che hanno tentato di bruciarla. Lo denunciano in una nota il Pd di Milano, con la segretaria Silvia Roggiani, e la presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi.

La panchina rossa, simbolo della lotta alla criminalità organizzata, si trova in piazza Prealpi. «Purtroppo non è la prima volta – commenta la nota –. Questi spregevoli sfregi sono il motivo per cui, ogni giorno, dobbiamo tenere alta l’attenzione». «Combatteremo sempre qualsiasi organizzazione di stampo mafioso – assicurano le due dem – seguendo l’esempio di Garofalo. Piazza Prealpi diventerà uno spazio pubblico dedicato ai diritti di tutte e tutti».

«Dopo la panchina gialla per Regeni e Zaki – annunciano Roggiani e Pelucchi –, la prossima sarà dedicata alla comunità arcobaleno. Contrasteremo cosi’ chi ci vuole intimidire. Sistemeremo la panchina e auspichiamo che le telecamere presenti possano fare luce sugli autori di questo vile gesto».