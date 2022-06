Ballottaggio Catanzaro | Fiorita allo sprint decisivo: «Ora è il nostro turno»

verso il voto

CATANZARO “Ora è il nostro turno“. E’ stato questo il claim della chiusura della campagna elettorale di Nicola Fiorita, candidato sindaco di Catanzaro che domenica affronterà al ballottaggio il competitor Valerio Donato. Anche Fiorita, sostenuto al primo turno dalla coalizione di centrosinistra, ha concluso la campagna elettorale nel quartiere Lido di Catanzaro. “Una campagna elettorale entusiasmante, in crescita, che – ha spiegato Fiorita – abbiamo condotto con grande trasparenza e linearità puntando sulla partecipazione dei cittadini ma anche iniziando a governare questa città come non era mai stata fatta, mettendo in campo idee e progetti come la Grande Catanzaro, la sicurezza, le politice sociali, scegliendo già anche delle figure autorevoli, cosa mai fatta. E noi siamo qui per fare cose che nessuno ha mai fatto a Catanzaro. Il nostro obiettivo è restituire felicità e orgoglio a Catanzaro, io sarò il sindaco felice di una città felice”. Nicola Fiorita infine ha osservato: “Valerio Donato è il vecchio sistema che cerca di resistere in tutti i modi al vento del cambiamento. C’è un mondo nuovo che in queste ore sta nascendo a Catanzaro e non lo può fermare nessuno, non lo può fermare Donato, non lo possono fermare i vecchi consiglieri, non lo possono fermare tutti coloro che hanno gestito il potere in questa città. Gli indecisi hanno davanti una grande possibilità: quella di dare una svolta a una città umiliata in questi anni, in dieci minuti votando Fiorita possono cambiare la loro storia, noi possiamo cambiarla insieme ai cittadini. Ora è il nostro turno, ora è il nostro turno”.