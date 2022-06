Ballottaggio Catanzaro | La volata finale di Donato: «Noi contro le liturgie»

verso il voto

CATANZARO “Una bella campagna elettorale, piena di belle cose, anche di tante offese ma soprattutto di tante soddisfazioni, abbiamo parlato con i cittadini, ricevuto sollecitazioni, sorrisi, anche pianti. Una campagna elettorale viva, connotata da umanità, e questo è davvero un bel segno”. Così il candidato sindaco di Catanzaro, Valerio Donato, nel corso della chiusura della campagna elettorale in vista del ballottaggio contro Nicola Fiorita. Anche Donato, sostenuto al primo turno da una coalizione composta da forze di centrodestra, centrosinistra e moderate, ha concluso la campagna elettorale nel quartiere Lido di Catanzaro. “C’è davvero da giocarsi – ha proseguito Donato – il vero, autentico rinnovamento della politica cittadina che passa attraverso la partecipazione di tutti. La novità sta qui. Le liturgie di partiti tradizionali così come consumate finora riportano la politica come era dieci anni fa quando era tutto concentrato nelle stanze chiuse. Noi vogliamo rompere quelle stanze, andare nei quartieri, parlare con i cittadini e farli decidere insieme a noi”. Donato ha poi osservato: “Nicola Fiorita si è dimostrato un avversario perché non si è limitato a svolgere un’azione di critica e valutazione politica, ma invece si è spostato in avanti, con tentativi di mettere in difficoltà anche sul piano personale l’avversario. Il suo popolo è tutt’altra storia, è stato destinatario di bugie come il sottoscritto e quindi merita di rivivere come merita di rivivere la città. Abbiamo impostazioni politiche molto differenti: io ho fondato tutta la mia azione politica sulla autenticità, la chiarezza, la verità dei fatti, da parte sua non è stato così”.