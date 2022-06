Cutro, abitazioni e auto minacciate da un incendio

l’intervento

CUTRO Oggi intorno alle ore 14.00 la sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone veniva allertata da telefonate da parte degli abitanti di località Scarazze a Cutro. Un incendio di sterpi per il forte vento ha interessato auto vetture, alcune abitazioni, un’azienda e grazie all’intervento dei vigili del fuoco si è evitato il peggio. Squadre ordinarie e squadre per gli incendi boschivi con sei mezzi sono state impegnate per tutto il pomeriggio, intervenuto anche mezzo aereo diretto da terra dal D.O.S. (direttore operazioni di spegnimento) dei vigili di Crotone. Sul posto anche i Carabinieri.