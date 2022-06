Donato non cerca scuse: «Bocciati dalle urne. Dialogo con Fiorita? E’ un po’ complicato»

il ballottaggio

CATANZARO «Una sconfitta netta ed evidente, mi sembra. Ho fatto tutto quello che era possibile fare, c’è semplicemente una bocciatura dell’elettorato, bisogna prenderne atto bisogna essere schietti e onesti. Non viene meno il giudizio sulla mia proposta, ma l’elettorato evidentemente non ha condiviso e l’elettorato ha sempre ragione». Così il candidato sindaco Valerio Donato ha commentato l’esito del ballottaggio che lo ha visto sconfitto da Nicola Fiorita. «Non penso – ha proseguito Donato – che sia un problema di affluenza, che può avere un’incidenza relativa: qui c’è semplicemente una non condivisione con la proposta, bisogna essere anche duri con se stessi, bisogna prendere atto. Io – ripeto – penso che la proposta continui a convincere, penso sia quella giusta per la città e possa vedere diversi schieramenti fissare regole fondamentali, perché da quello che ho visto questa è una città priva di regole fondamentali. Bisognerebbe davvero ricostruire una comunità come penso sia necessario, mi auguro che lo faccia Fiorita. L’importante – ha sostenuto Donato – è che si faccia, se lo fa lui ben venga». A Donato infine viene chiesto se è possibile riprendere un dialogo con Fiorita? «E’ un po’ complicato rispondere in questo momento, mi sembra che i toni utilizzati in campagna elettorale siano stati tali da incidere fortemente sui rapporti personali, comunque lo vedremo in futuro. Il Consiglio? Bisogna vedere chi e cosa farà». (c. a.)