“Incontri a Palazzo”, Anton Giulio Grande tra gli ospiti premiati

La rassegna

COSENZA «Una bella serata di intrattenimento, cultura, cinema e moda – riferisce una nota – domenica scorsa, a Palazzo Sersale a Cerisano (Cs), dove il commissario straordinario della Calabria film commission, Anton Giulio Grande, è stato ospite nell’ambito di “Incontri a Palazzo”, rassegna di artisti del cinema, della musica, della scrittura e della moda».

«Anton Giulio Grande, infatti – spiega il comunicato –, è stato protagonista dell’intervista “Incontri con la moda”, condotta con garbo dai giornalisti Arcangelo Badolati e Attilio Sabato, spaziando su vari argomenti, dal cinema, al glamour, ai temi d’attualità».

«È stata l’occasione – riferisce la nota – per realizzare una panoramica sull’attività di commissario straordinario della Fondazione Calabria film commission, dai set aperti, alle prossime produzioni, i Festival, le rassegne, l’attenzione per il territorio e la promozione della Calabra come scenario della bellezza».

«Sono lieto di aver partecipato a questo evento – ha dichiarato Grande –, in un luogo meraviglioso e importante della nostra regione come Palazzo Sersale. Per di più sfondo di una bella intervista, condotta da due giornalisti di rango come Badolati e Sabato, firme storiche cui va il mio plauso per il tono dato alla conversazione».

La serata è stata impreziosita dal conferimento di un riconoscimento, consegnato ad Anton Giulio Grande dall’attrice Daniela Fazzolari. Presente anche il sindaco Lucio Di Gioia, per la due giorni promossa dall’associazione “Make a Movie”, insieme al Comune.