Narcotraffico internazionale, a Locri 10 condanne e 9 assoluzioni – NOMI

la sentenza

LOCRI Dieci condanne e nove assoluzioni al termine del processo di primo grado per i 19 imputati nell’ambito dell’inchiesta “Edera”. Le pene vanno dai 4 anni ai 7 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione per Giuseppe Pelle, con la condanna più alta. È la decisione del collegio del Tribunale di Locri presieduto dal giudice Gabriella Logozzo (consiglieri Federico Casciola e Rosario Sobbrio). L’accusa era rappresentata in aula dal pm Antonella Crisafulli. L’inchiesta, nel giugno del 2019, con la maxi operazione dei carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e la collaborazione della polizia colombiana, olandese e la gendarmeria francese, disarticolò un’associazione criminale, riconducibile alla ‘ndrangheta della Locride, dedita al narcotraffico internazionale. Secondo gli inquirenti la droga veniva importata dalla Colombia e dall’Ecuador per poi essere destinata alla vendita nel nord Europa, nel Canada e in Italia.

Le condanne

Giuseppe Barbaro 4 anni

Luciano Cordì 6 anni e 6 mesi

Domenico Cortese 6 anni e 6 mesi

Giuseppe Cortese 6 anni e 6 mesi

Silvio Gangemi 6 anni e 6 mesi

Giorgio Macrì 5 anni e 4 mesi

Antonio Pelle 4 anni

Giuseppe Pelle 7 anni, 1 mese e 10 giorni

Antonio Polito 4 anni

Domenico Sergi 4 anni

Le assoluzioni

Alfredo De Turris

Salvatore Di Napoli

Domenico Ficara

Paolo Franco

Francesco Nasso

Santo Rocco Scipione

Giuseppe Scotto

Francesco Sergi

Santa Trimboli