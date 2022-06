Nuovo balzo dei casi Covid in Calabria, 5 le persone decedute

Il Bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.230.145 (+7.704).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 412.757 (+2.348) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4097 (56 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4038 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 61567 (61241 guariti, 326 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 24878 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 24822 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 85948 (84817 guariti, 1131 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 980 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 965 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41655 (41419 guariti, 236 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 5128 (40 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5085 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 145148 (144358 guariti, 790 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 766 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 755 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39669 (39495 guariti, 174 deceduti).

L’ Asp di Catanzaro comunica: «Oggi 518 positivi di cui 18 fuori regione».

L’Asp di Cosenza comunica: «Oggi si registrano 4 decessi: 1 in Reparto e 3 in struttura socio assistenziale per anziani, di questi ultimi 1 è avvenuto in data 03/05/2022 e se ne è avuta notizia tramite scheda Istat e 2 sono avvenuti rispettivamente in data 12/09/2021 e 06/10/2021 e se ne avuta notizia tramite consultazione della piattaforma nazionale Covid-19 dell’Iss, aggiornata in data 27/06/2022».

Nel setting fuori regione si registrano 33 nuovi casi a domicilio.