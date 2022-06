A fuoco la montagna coriglianese, divorati alcuni ettari di bosco: cinque mezzi in volo – FOTO

L’incendio

CORIGLIANO ROSSANO Ci risiamo. Appena si alza il vento caldo di ponente entrano in azione i piromani. Da qualche ora brucia la montagna coriglianese, a causa di un incendio appiccato – la matrice sembra essere dolosa – a Piana Caruso, contrada residenziale estiva alle pendici della Sila Greca, a circa 800 metri d’altitudine.

Il fuoco ha avvolto la contrada, lambendo alcune abitazioni prima di incanalarsi nella vallata del fiume Cino, non distante in linea d’aria dall’Abbazia del Patire.

Al momento, dopo aver divorato alcuni ettari di lecci, querce e ilici, le fiamme sembrano essere circoscritte grazie all’impegno di cinque mezzi aerei, due canadair di supporto da Lamezia Terme e tre elicotteri, dai vigili del fuoco, Calabria verde e la protezione civile, coordinati da un direttore delle operazioni di spegnimento. (lu.la.)