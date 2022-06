Catanzaro, Fiorita: «Da Donato e Mancuso segnali di responsabilità». E festeggia il trionfo al Parco – FOTO

dopo il ballottaggio

CATANZARO «Una vittoria costruita sulla partecipazione dal basso, sull’entusiasmo, sulla presenza della gente e quindi era giusto prenderci un momento per festeggiare. Lo facciamo ora perché da domani mattina sarò ufficialmente il sindaco di Catanzaro e ci sarà solo da lavorare per la città, anche se ho già iniziato in questi giorni». Così il neo sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che questa sera con i suoi sostenitori, con il sottofondo di “Bella Ciao”, ha festeggiato al Parco della Biodiversità il trionfo al ballottaggio. «Lo sto facendo – ha proseguito Fiorita – con tutte le energie possibili, cercando da subito di fare quello che abbiamo detto in campagna elettorale: quindi siamo già alle prese con il fascicolo del depuratore, capire cosa si può fare per dare un comandante dei vigili urbani. Sono già in moto, anche se ovviamente ancora non c’è la Giunta. Finisce questa lunga, bella e trionfale campagna elettorale e si dovrà lavorare per Catanzaro». Fiorita ha poi aggiunto: Girare per Catanzaro è una sensazione stranissima, raccolgo entusiasmo e felicità. Penso che la nostra sia stata la vittoria dell’amore contro l’egoismo, la vittoria di un progetto collettivo contro franti progetti individuali. Oggi questo amore ci torna tutto addosso: avevo detto che volevo essere il sindaco felice di una città felice, in questo momento sono il sindaco innamorato di una città innamorata. Ovviamente – ha sostenuto – questo amore dobbiamo farlo durare cinque anni». Quindi, Fiorita ha evidenziato: «Non ho mai temuto di non farcela, come anche 5 anni fa, perché quello che abbiamo fatto era quello che volevamo, che sentivamo, lineare, perente e quindi tutto quello che sarebbe venuto sarebbe stata una vittoria. Poi io ho sempre pensato di essere in sintonia con i sentimenti profondi della città e che arrivando al ballottaggio, giocando una partita come pensavano di giocarla, ci sarebbe andata ben»e. Un passaggio sul tema della governabilità, considerando che in Consiglio comunale la maggioranza spetta alla coalizione del suo competitor, Valerio Donato, ma Fiorita anche stasera lancia segnali concilianti: «Penso che saranno i rapporti migliori possibili. Credo anche di aver raccolto grande senso di responsabilità in alcune dichiarazioni che ho letto in questi giorni, quella del presidente del Consiglio regionale, di Valerio Donato. Credo che ci siano tutti i presupposti perché ciascuno, ovviamente nel suo ruolo, attraverso percorsi trasparenti, si possa lavorare per servire questa città che ha tanto bisogno di persone che pensino alla città». Intanto, il neo sindaco ha già avviato le prime interlocuzioni con le forze alleate: secondo quanto si è appreso da fonti del Pd, Fiorita oggi ha fatto un primo punto con i democrat in un incontro nel quale si è analizzato, ovviamente positivamente, l’esito del voto e si sarebbe anche iniziato a ragionare sui futuri assetti della Giunta. Sotto questo aspetto a quanto pare il Pd avrebbe chiesto un proprio esponente nella squadra di governo aggiornando comunque ogni riflessione ai prossimi incontri.