la visita

ROMA Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sarà venerdì 1 luglio in Prefettura a Catanzaro. Lo rende noto il Viminale. Alle 10,30 sottoscriverà il protocollo Numero unico europeo per le emergenze (NUE) 112 con la Regione Calabria alla presenza della stampa. Alle 11 parteciperà al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al termine si terra’ un incontro con la stampa.