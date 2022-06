il talk

LAMEZIA TERME L’esito elettorale a Catanzaro ma anche il coinvolgimento al governo della Regione e le prospettive di “Italia al centro” in vista delle politiche del 2023, sono i temi affrontati dal consigliere regionale Francesco De Nisi durante la terza parte di 20.20 il talk di approfondimento de L’altro Corriere – canale 75 – in onda stasera alle 21.00. «A Catanzaro – ha detto De Nisi – c’è stato forse un errore sotto il profilo della comunicazione, si è incentrata la campagna elettorale troppo sulla provenienza politica del candidato e poco sulla proposta che continuo a pensare fosse la migliore». Sul neo sindaco Fiorita privo di maggioranza in consiglio comunale De Nisi non ha dubbi: «Gli elettori hanno fatto una scelta chiara, hanno dato la maggioranza alle liste di centrodestra ed hanno voluto Nicola Fiorita come primo cittadino, sono circostanze che evidentemente vanno tenute assieme rispettando la volontà degli elettori. Sta al sindaco Fiorita dimostrare di essere capace di coinvolgere il consiglio comunale nelle scelte fondamentali per la città». Per il leader di Italia al centro ci sarebbe anche una prima utile occasione «penso che se Donato fosse disponibile sarebbe certamente un Presidente del Consiglio comunale non solo di profilo elevato ma anche il modo per coniugare la minoranza (che è maggioranza) con il governo della città». Chiaro il messaggio che De Nisi lancia per le elezioni politiche del 2023 «sarà una competizione molto difficile, sia nella parte proporzionale che nei singoli collegi che in Calabria equivalgono a mezza regione, chi pensa di essere riconfermato dovrà intestarsi un paziente lavoro politico, non lasciare indietro nessuno e non trascurare chi sul campo dimostra di avere idee e rappresentatività».