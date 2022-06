morti sul lavoro

VIBO VALENTIA Incidente sul lavoro mortale nel Vibonese. Un 62enne, A. S., originario di Dasà si è ribaltato con il trattore mentre stava lavorando in una campagna di Sorianello. Inutili i soccorsi delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco giunti sul posto. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso. Indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità.