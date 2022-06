Cosenza, l’azienda ospedaliera cerca 3 medici specializzati in Malattie Infettive e Tropicali

l’avviso

COSENZA È stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, l’avviso per il reclutamento a tempo determinato – 12 mesi prorogabili – di tre medici specialisti da impiegare nella UOC di Malattie Infettive e Tropicali. Per poter partecipare all’avviso pubblico per titoli ed esami è necessario avere, tra i requisiti, la specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali o titolo equipollenti: le domande dovranno essere trasmesse entro le ore 23,59 di giorno 11 luglio e inviate esclusivamente all’indirizzo: aocsavvisieconcorsi@pec.aocs.it L’avviso può essere consultato sul sito: www.aocosenza.it nella sezione “Concorsi e avvisi”.

Prorogati i contratti per fronteggiare il Covid

E nella giornata di oggi, il Commissario Straordinario, Gianfranco Filippelli, ha anche prorogato, fino al 31 dicembre i contratti stipulati per fronteggiare l’emergenza pandemica, che come si ricorderà scadevano il 30 giugno. La struttura commissariale, nei giorni scorsi ha invitato i vertici delle aziende sanitarie «nelle more delle procedure di stabilizzazione del personale, a disporre il mantenimento in servizio del personale indispensabile per non pregiudicare l’erogazione dei LEA e garantire la continuità dei servizi». «Abbiamo ritenuto di aderire all’invito del struttura commissariale regionale – ha commentato il Commissario di Ao, Filippelli – in considerazione della rilevanza strategica di questo personale per la gestione dell’emergenza, alla luce del fatto che i contagi continuano a registrare numeri ragguardevoli».