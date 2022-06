Fc Crotone, il dg Vrenna: «Ripartiamo con umiltà e ambizione»

Lega Pro

CROTONE Il direttore generale dell’Fc Crotone, Raffaele Vrenna, ha incontrato i giornalisti presso la sala stampa della sede rossoblù per la conferenza di presentazione della stagione che il club disputerà in Lega Pro. Il dg torna a parlare dopo la sua parentesi alla Pro Vercelli. Tanti gli argomenti toccati nel corso dell’incontro. «Gli obiettivi sono importanti – ha commentato il dg –, ma ripartiamo con umiltà e ambizione. C’è bisogno del sostegno e della collaborazione di tutti: società, operatori dell’informazione, città, tifosi».

«Sono felice di tornare – ha esordito Vrenna – ed entusiasta. Ho forti stimoli e mi dedicherò a questo progetto con impegno quotidiano: ho una gran voglia di mettere a disposizione la mia passione e le mie idee». «Siamo consapevoli – ha sottolineato il dg – dell’importanza di programmare nei dettagli la stagione alle porte e abbiamo già iniziato: l’obiettivo che ci poniamo, intervenendo a tutti i livelli, è da una parte di ricreare entusiasmo e riconquistare i tifosi, dall’altra di dimostrare che la società, da sempre considerata esempio e modello di gestione virtuosa, può e vuole riposizionarsi ai livelli che ha già dimostrato di poter raggiungere».

Durante la conferenza, il direttore generale ha anche anticipato qualcosa sulla prossima campagna abbonamenti che registrerà «i prezzi più bassi della storia del Crotone e dunque sarà veramente alla portata di tutti perché lo Scida dovrà tornare ad essere il nostro fortino».

Il calciomercato

Proprio ieri il club aveva comunicato la conclusione di due importanti operazioni: il rinnovo di Vladimir Golemic fino al 2026 e l’arrivo a titolo definitivo dell’attaccante Cosimo Chiricò dal Padova Calcio.

La storia d’amore del difensore serbo e la maglia rossoblù continua: il contratto di Golemic, in scadenza al 30 giugno 2022, è stato infatti prolungato per altre 4 stagioni. Vladimir, che ha indossato la maglia rossoblù già in 104 occasioni, sarà il nuovo capitano è il simbolo del dna rossoblù.

Nato a Mesagne (Brindisi) il 5 ottobre del 1991, Chiricò è un giocatore esperto della Lega Pro. Ha trionfato per tre volte con le maglie di Ascoli, Foggia e Monza. Nell’ultima stagione ha indossato la casacca del Padova realizzando 13 reti tra campionato e playoff. Fantasia e dribbling per il funambolo pugliese che è dotato anche di un gran tiro dalla distanza, con il mancino, che gli ha permesso di siglare gol spettacolari.

In precedenza, il Crotone si era assicurato fra i pali l’ex Catanzaro, Paolo Branduani.

Le date del ritiro pre-campionato

Il ritiro estivo degli squali si svolgerà ancora una volta a Cotronei in località Trepidò, nel cuore della Sila crotonese, a partire dal 18 luglio. Per il quinto anno consecutivo il club ha scelto la location per la preparazione pre-campionato. «Un luogo – spiega la società – immerso nella natura, caratterizzato da un connubio tra strutture e clima, ideale per concentrarsi, lavorare e amalgamare il gruppo nel migliore dei modi». Per giovedì 14 è previsto il ritrovo della truppa rossoblù a Crotone. Nei giorni successivi 15, il 16 e il 17 luglio sono in programma le visite mediche e i test atletici, poi lunedì 18 mattina gli squali si trasferiranno presso l’albergo “Il Brigante” di Villaggio Palumbo. Il primo allenamento, agli ordini di mister Lerda e del suo staff, si terrà nel pomeriggio allo “Stadio Ampollino” di Villaggio Baffa, teatro delle sedute del ritiro e delle prime tre amichevoli della stagione 2022/23 del Crotone, che si disputeranno domenica 24, mercoledì 27 e, a chiusura della prima fase della preparazione pre-campionato, domenica 31 luglio, tutte e tre con avversari in via di definizione.