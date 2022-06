La vicenda

PALERMO Potrebbe essere stato originato da una lite per un incidente stradale l’omicidio di Giuseppe Incontrera, 45 anni, l’uomo morto nell’ospedale Civico di Palermo dopo essere stato ferito mortalmente a colpi di pistola in via Imperatrice Costanza, nel rione della Zisa. I carabinieri del nucleo investigativo stanno cercando di ricostruire la dinamica della sparatoria.

I rilievi vengono condotti nei pressi di un’auto parcheggiata con il parabrezza lesionato, di qui l’ipotesi di una lite per un incidente stradale. In queste ore i militari stanno sentendo i vicini di casa, le persone che abitano nel luogo dove è avvenuto il delitto, i familiari e gli amici.