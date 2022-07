Finisce con l’auto fuoristrada, 79enne muore sul colpo nel Catanzarese

incidente mortale

CATANZARO Un uomo di 79 anni è morto in un incidente stradale nel comune di Davoli. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo ha perso il controllo della sua Fiat Panda, finendo fuori strada. Il settantanovenne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato, i carabinieri ed un’ambulanza del Suelm 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Intervento dei vigili del fuoco è valso al recupero della salma e alla messa in sicurezza del sito e del veicolo.