Lutto in consiglio comunale a Crotone: si è spento Santo Facino. Cordoglio del sindaco

La dipartita

CROTONE «Il consigliere comunale, l’amico fraterno, Santo Facino ci ha lasciati». Lo rende noto in un comunicato il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. Secondo quanto appreso, il consigliere combatteva da giorni ricoverato per le complicanze di un malore improvviso che, oggi, lo hanno stroncato all’età di 69 anni.

«In questi giorni – spiega il sindaco – abbiamo tutti pregato affinché potesse riprendersi ma il suo cuore generoso non ha retto. Siamo profondamente addolorati, colpiti dalla perdita di un caro amico». «Santo aveva dedicato la sua vita – commenta il sindaco – al servizio della comunità cittadina come dipendente comunale. Ma, dopo il pensionamento, aveva comunque voluto continuare ad impegnarsi al servizio della gente come consigliere comunale. Un segno di grande amore non solo verso la Casa comunale, che era la sua casa, ma nei confronti della città». «Piangiamo un uomo buono, gentile, generoso, discreto, mai sopra le righe – prosegue il sindaco –, sempre pronto a mettersi al servizio di questa nostra città che tanto amava. Esprimo il più sentito cordoglio personale, della giunta, del presidente del Consiglio, dei consiglieri comunali, dirigenti e dipendenti tutti, della comunità cittadina». «Un abbraccio forte alla famiglia – conclude il sindaco – in questo momento di grande dolore. Vi siamo vicini con tutto il nostro cuore. Ciao Santo, amico mio caro».