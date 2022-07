Rifiuti, Bruno: «Cosenza è sporca, Comune intervenga su Ecologia Oggi»

La richiesta

COSENZA «Emergenza spazzatura, Comune intervenga su Ecologia Oggi». Lo afferma Davide Bruno, coordinatore cittadino della Lega.

«Cosenza, purtroppo, è sporca – dice Bruno – ma ci sono quartieri importanti che sono ancora più sporchi e che non vedono lo spazzamento da anni. Via Panebianco e via Padre Giglio così come Piazza Riforma, Piazza Amendola, il mercato ortofrutticolo, ma anche San Vito Alto, via degli Stadi, il centro con Corso Mazzini, non vedono un operatore ecologico da tempo memorabile».

«È necessario che il Comune di Cosenza – auspica Bruno – intervenga su Ecologia Oggi attivando, se è il caso, le procedure di sanzionamento inserite nel contratto. Cosenza si presenta come una città sporca nonostante il Comune spenda circa 11 milioni euro annui. La città va riportata in condizioni di igiene pubblica che oggi non ci sono».

«Chiediamo al sindaco Caruso di intervenire – conclude Davide Bruno – nell’interesse di cittadini che hanno visto aumentare la Tari e che non godono di un servizio efficiente. Su questo punto aspettiamo anche di conoscere il parere degli assessori dedicati e riuniremo la consulta cittadina».