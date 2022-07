Cinquantesimo dei Bronzi, Versace e Brunetti interverranno all’evento

L’evento

ROMA Ci saranno anche i sindaci facente funzioni della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Versace e Paolo Brunetti alla presentazione delle iniziative messe in campo dalla Regione Calabria per celebrare il 50esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Una presenza già auspicata dal governatore Roberto Occhiuto. Si chiude così una polemica che aveva creato una sorta di “strappo” istituzionale tra Regione e le due istituzioni reggine proprio per il mancato invito, denunciato dai due sindaci, all’evento e che aveva portato gli stessi ad annunciare un appuntamento parallelo.

Ed invece Versace e Brunetti interverranno assieme al presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso e al governatore Roberto Occhiuto alla manifestazione che si terrà domattina alle 11,30 nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari all’interno della Camera dei deputati.

Un appuntamento, coordinato dal giornalista del Corriere della Sera Francesco Verderami, che vedrà la partecipazione tra gli altri dei ministri del Sud e della Cultura, Mara Carfagna e Dario Franceschini.

Ad introdurre l’evento, la vice presidente della Giunta regionale nonché assessore alla Cultura Giusi Princi.