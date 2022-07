“New Generation-Riscatto II”, Calabrese: «Da oggi a Locri più aria pulita»

La reazione

LOCRI «Un sentito ringraziamento e tanta riconoscenza all’Arma dei carabinieri,ai valorosi uomini del Gruppo di Locri ed alla Magistratura per l’importante operazione antimafia che ha visto il piacevole ritorno in città degli elicotteri dei Carabinieri all’alba di oggi». Così Giovanni Calabrese, sindaco di Locri, commenta l’operazione condotta della Distrettuale antimafia reggina che aggiunge: «Questo è un ulteriore e duro colpo alle locali consorterie che dimostra il proseguimento del percorso verso la definitiva liberazione dalle grinfie di gente arrogante e prepotente».

«Inoltre – afferma ancora Calabrese – gli arresti odierni rappresentano per la città di Locri un valore altamente significativo. Aver bloccato sul nascere le nuove leve della ‘ndrangheta, che pensavano di riportare indietro la città di un trentennio, deve rappresentare per tutti noi e per tutta la città onesta un grande ed emblematico momento».

«Chi continua ad agire, con arroganza e fare mafioso contro la città e la comunità locrese – conclude il sindaco – merita di stare in un solo posto: in galera! Da oggi a Locri nuova aria pulita».