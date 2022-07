Calciormercato, il Crotone ha ceduto Messias al Milan a titolo definitivo

La favola continua

CROTONE Il Football Club Crotone comunica di aver ceduto all’AC Milan, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Walter Junior Messias. Dopo aver già giocato – in prestito – con la maglia rossonera nella passata stagione contribuendo alla vittoria del campionato, Messias lascia dunque definitivamente gli squali. «A Junior – scrive la società –, splendido protagonista della seconda storica promozione rossoblù nella massima serie, vanno i migliori auguri da parte della società per il prosieguo della sua carriera!». Per il cartellino del 31enne brasiliano il Milan avrebbe sborsato 4,5 milioni di euro più bonus alla società calabrese (900mila euro in meno rispetto alla cifra fissata al momento del prestito). Il giocatore adesso si aggregherà al resto della squadra a Milanello. Continua dunque la favola del calciatore che solo 6 anni fa militava nel campionato di Eccellenza col Gozzano e che il Crotone ha portato agli onori del calcio professionistico.