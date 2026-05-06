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Escalation criminale nel Vibonese, domani Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

L’ha convocato il prefetto Aurora Colosimo

Pubblicato il: 06/05/2026 – 19:48
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Escalation criminale nel Vibonese, domani Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

VIBO VALENTIA «In relazione ai recenti episodi che hanno interessato l’ordine e la sicurezza pubblica nel capoluogo vibonese, con particolare riferimento agli atti intimidatori perpetrati ai danni di cinque attività commerciali ubicate nella zona industriale di Vibo Valentia, il Prefetto Aurora Colosimo ha disposto la convocazione nella giornata di domani di un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura, alla quale prenderanno parte anche le Associazioni di categoria e le ditte interessate». Così in una nota della Prefettura di Vibo Valentia.

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