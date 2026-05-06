L’assessore Micheli incontra il ministro Abodi con le atlete della Smile Cosenza

DALLA REGIONE

LAMEZIA TERME Dopo la straordinaria conquista della Conference Cup Women 2025/2026 ad Atene, l’assessore allo Sport della Regione Calabria, Eulalia Micheli, ha accompagnato le atlete della Smile Cosenza Pallanuoto a un incontro istituzionale con il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sullo sviluppo dello sport in Calabria e sui nuovi progetti regionali. “Le ragazze della Smile hanno ottenuto un risultato straordinario che consacra la squadra Campione d’Europa, ma che va ben oltre l’ambito sportivo – ha dichiarato l’assessore Micheli –. Questa vittoria rappresenta un esempio concreto di impegno, determinazione e spirito di squadra. Un successo che rende orgogliosa l’intera Calabria”. “Con questa consapevolezza ho accompagnato le nostre atlete di Pallanuoto dal Ministro. È stata un’occasione importante – ha aggiunto Micheli – anche per affrontare temi strategici legati allo sviluppo dello sport in Calabria. Il Ministro ha espresso un parere positivo rispetto al percorso di crescita che attraverso lo sport la nostra Regione sta portando avanti”. L’assessore Micheli ha voluto anche esprimere il proprio plauso al Presidente Francesco Manna, al dirigente e legale della società Andrea Borsani, a tutta la società, allo staff tecnico e, naturalmente, alle atlete protagoniste di questa storica impresa. Nel corso dell’incontro con il ministro sono stati condivisi i numerosi progetti in campo, promossi dalla Regione Calabria insieme al Presidente Roberto Occhiuto, con l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture sportive e ampliare le opportunità per giovani e associazioni. Il Ministro Abodi ha infine manifestato la volontà di ritornare presto la Calabria, a conferma dell’attenzione verso il territorio e le sue eccellenze sportive. “Continueremo a sostenere lo sport in ogni sua espressione – ha concluso l’assessore Micheli – riconoscendone il profondo valore educativo, sociale e culturale, nonché il ruolo essenziale che svolge nello sviluppo delle nostre comunità”.

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