Abusi sessuali sulla nipote di età inferiore ai 14 anni, condannato lo zio

il verdetto

CATANZARO È stato condannato a 10 anni di reclusione un uomo di 44 anni, originario di Catanzaro, per violenza sessuale aggravata nei confronti di una nipote che all’epoca dei fatti aveva meno di 14 anni. Due gli episodi contestati all’imputato, uno avvenuto l’8 dicembre 2018 e l’altro il 21 aprile 2019. La ragazzina sarebbe stata toccata approfittato della condizione di inferiorità fisica e psichica della minore. Nei confronti dell’imputato l’accusa aveva chiesto la condanna a sette anni di reclusione. Le parti civili erano assistite dagli avvocati Antonello Talerico e Valerio Murgano. (Ansa)

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