Nordio fa causa a Bianca Berlinguer e Mediaset

il “caso minetti”

ROMA “Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha dato mandato all’avvocato Giulio Micioni del Foro di Roma, per avviare azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset, a seguito del sostegno alla diffusione di notizie relative al ‘caso Minetti’, andate in onda durante la puntata della trasmissione ‘E’ sempre carta bianca’ del 28 aprile 2026”. Lo rende noto il ministero della Giustizia. “Si tratta di notizie e dichiarazioni (per le quali si è resa necessaria la smentita in diretta dello stesso ministro) considerate lesive dell’immagine dell’uomo e della istituzione che egli rappresenta – conclude – Nel caso di vittoria della causa civile, l’eventuale somma risarcita verrà interamente devoluta in beneficenza a una istituzione a tutela dei minori”. (Adnkronos)

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