Corigliano Rossano, dopo 48 ore ancora nessuna notizia sulla scomparsa della 23enne -VIDEO

Il caso

CORIGLIANO ROSSANO Proseguono le ricerche di Pina Sidero, la 23enne scomparsa in contrada Santa Caterina, nelle campagne rossanesi. Da oltre 48 ore non si hanno più notizie della ragazza e gli investigatori stanno battendo tutte le piste. La ragazza viene descritta come molto riservata, senza profili sociale e smartphone.

La 23enne, ultima di quattro figli, è uscita di casa alle 19 di martedì scorso per recarsi nell’orto da dove non ha più fatto ritorno. Qualche ora dopo la madre ha allertato il commissariato di Polizia di Corigliano Rossano che sta coordinando le ricerche, iniziate questa mattina, con carabinieri e vigili del fuoco.

Si cerca la ragazza nella zona – ma non solo – proprio perché uscita di casa con le ciabatte. Battuta metro per metro tutta la zona con i cani molecolari, che pare non abbiano individuato alcuna traccia, e con i droni che stanno sorvolando quella porzione di territorio che va dalla bassa valle del Colognati al torrente Celadi. Al momento, nessuna buona notizia giunge dalle ricerche.

Sul caso vige il più stretto riserbo da parte degli inquirenti che non stanno facendo trapelare nulla, mantenendo serrata la privacy della famiglia.

Il mistero, però, sembra infittirsi, anche perché la ragazza, descritta dai vicini come molto introversa, riservata e solitaria, come la sua famiglia, pare ricevesse da qualche tempo delle lettere, o dei segnali. Nessun telefonino, però, nessun profilo sui social. Vita assolutamente riservata, con pochissimi contatti all’esterno del casolare di campagna dove risiede, circondata da coltivazioni. La fabbricato rurale, presidiato dalle forze dell’ordine, è praticamente inavvicinabile.

Le indagini si stanno spingendo in tutte le direzioni ed i tanti interrogativi sul casom, al momento, non stanno trovando una risposta. Gli investigatori hanno sentito il padre, che non vive in quella casa, separato dalla moglie da circa vent’anni, la madre, le sorelle ed alcuni parenti di Pina. Si batte anche la pista secondo cui la ragazza potrebbe essersi allontanata da casa non da sola, anche se nessuno sembra aver udito mezzi meccanici avvicinarsi all’abitazione. Le ricerche, intanto, proseguono. (lu.la.)