Processo Bergamini, Marra minacciato dai “bulli”: «Ti facciamo fare la fine di Denis» – VIDEO

la confessione

COSENZA «Denis non si sarebbe mai suicidato, a questa tesi non crede nessuno». Chiamato a testimoniare in Corte d’Assise a Cosenza nell’ambito del procedimento imbastito per far luce sulla morte di Denis Bergamini, Massimo Fergnani (amico del calciatore di Argenta) ha raccontato in aula e ai nostri microfoni alcuni aneddoti legati alle ultime ore di vita del giovane centrocampista. «venne a casa mia per sistemare un paio di pantaloni, mia mamma era una sarta, e gli ho fatto vedere mio figlio. Ho detto a Denis che l’avrei voluto con me al battesimo alla vigilia di Natale e di non fare scherzi. Lui mi disse che sarebbe stato presente», sostiene Fergnani. L’amico del calciatore non ha mai creduto alla possibilità del suicidio. «Non l’avrebbe mai fatto». In Corte d’Assise a Cosenza sfilano i testimoni. Di tre, si preferisce acquisire le deposizioni rese in passato. Si tratta di Tonino Ferroni (allenatore in seconda e preparatore dei portieri), Antonella Fregnani (ex fidanzata di Denis) e Bruno Fantini (secondo portiere del Cosenza).

L’intervista di Fergnani

«Ti facciamo fare la fine di Denis»

Stefano Marra, ex compagno di squadra di Bergamini ai tempi del Cosenza, vide per l’ultima volta Denis proprio la mattina di quel tragico 18 novembre 1989. «Avevamo allenamento, è stato intenso perché dovevamo giocare contro il Messina. Bergamini era molto motivato», racconta ai nostri microfoni. Sul “caso Bergamini”, Mazza ha le idee chiare: «Per anni ho creduto a quello che mi hanno raccontato, al suicidio. Poi le indagini hanno raccontato un’altra verità che è ancora in fase di definizione». Sul rapporto con Denis, «condividevamo gli stessi valori sportivi e familiari, Bergamini era uno che spiccava». Infine la chiosa legata ad un episodio che lo ha visto protagonista. «C’è stato un bulletto del quartiere che utilizzò il nome di Denis nel corso di una mezza rissa, mi dissero “ti facciamo fare la fine di Denis”». (f.b.)