Usa, Biden vara misure pro-aborto

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo teso a rafforzare il diritto all’aborto volontario, dopo che la Corte suprema ha rovesciato la sentenza Roe v. Wade del 1973, lasciando piena libertà ai singoli Stati di legiferare in materia. Nel testo firmato oggi alla Casa Bianca viene ribadito che le “decisioni private in materia di salute non dovrebbero essere oggetto di interferenza da parte del governo: l’eliminazione del diritto sancito dalla sentenza Roe v. Wade avra’ conseguenze devastanti su milioni di donne e sulla salute pubblica in generale”. In una dichiarazione rilasciata al momento della firma, Biden ha detto che “il governo federale sta prendendo provvedimenti concreti per facilitare l’accesso a questi servizi, e rimane impegnato a sostenere il diritto delle donne a prendere le scelte che ritengono opportune per la propria salute: si tratta di un principio fondamentale per mantenere la giustizia, l’uguaglianza e la sicurezza nel nostro Paese”. In base alle nuove disposizioni, il segretario alla Salute, Xavier Becerra, dovrà presentare entro 30 giorni una relazione che identifichi possibili misure tese a proteggere il diritto a ricorrere all’aborto volontario, rafforzando l’accesso ai farmaci per la contraccezione di emergenza e a tutti i servizi inerenti alla salute riproduttiva. Il dipartimento avrà anche il compito di sensibilizzare il pubblico su questi temi, in modo da diffondere un’informazione più consapevole sull’assistenza sanitaria in ambito riproduttivo: in particolare, sulle modalità a disposizione per ottenere accesso gratuito a questi servizi. Inoltre, al fine di promuovere ulteriormente l’accesso alla salute riproduttiva, il procuratore generale e il consulente legale della Casa Bianca dovranno convocare avvocati privati, associazioni forensi e organizzazioni di interesse pubblico per incoraggiare la rappresentanza legale di coloro che cercano o offrono servizi per la salute riproduttiva.