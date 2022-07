Crotone, apprensione per l’incendio a una ditta di materiali organici

Emergenza roghi

CROTONE Diversi automezzi e una autovettura sono stati distrutti dalle fiamme questo pomeriggio a seguito di un incendio estesosi al piazzale di una ditta privata che si occupa del recupero di materiale organico, situata in località Passovecchio.

L’incendio era partito dalla vegetazione circostante al perimetro dell’azienda. Il rogo si è propagato velocemente nel piazzale esterno, interessando anche alcuni fusti contenenti liquidi infiammabili posizionati lungo la recinzione e quindi distruggendo alcuni veicoli.

Il massiccio intervento dei vigili del fuoco (oltre 13 unità) con due squadre ed autobotte di supporto è valso alla completa estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza di centinaia di fusti contenenti liquidi infiammabili. Salvati dalle fiamme ulteriori 4 autocarri nonché una autocisterna contenente olio vegetale. È stato così evitato il propagarsi delle fiamme all’interno dei fabbricati.

Non si registrano danni a persone. Richiesto l’intervento dell’Asp di competenza e dell’Arpacal per constatare eventuali danni ambientali nella zona interessata.