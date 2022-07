Lieve “frenata” del Covid in Calabria: nelle ultime 24 ore 1.957 contagi, tasso di positività al 30,34%

il monitoraggio

Sono 1.957 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positività del 30,34% (ieri era del 33,06%). Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registra 4 decessi e 963 guariti. In Calabria sono ad oggi 55.522 i positivi. Aumentano i ricoveri in reparto (+2, per un totale di 290) e i ricoveri in terapia intensiva (+2, per un totale di 14).

I dati del bollettino della Regione

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6157 (74 in reparto, 7 in terapia intensiva, 6076 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 65324 (64993 guariti, 331 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 34150 (105 in reparto, 1 in terapia intensiva, 34044 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 87504 (86353 guariti, 1151 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1748 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1730 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42587 (42349 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10925 (74 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10846 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 148320 (147523 guariti, 797 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1261 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1243 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40342 (40166 guariti, 176 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 526 nuovi soggetti positivi di cui 17 fuori regione.