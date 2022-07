Vibo, argina incedio col trattore, ma cade tra le fiamme: salvato dai Vigili del fuoco

L’incidente

VIBO VALENTIA I Vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi, alle ore 15 circa lungo, la Strada provinciale “Joppolo-Nicotera” per un incendio di sterpaglie che minacciava alcune abitazioni.

Al fine di evitare che l’incendio raggiungesse le abitazioni, un giovane del luogo, a bordo di un trattore cingolato si era adoperato per effettuare delle linee tagliafuoco. Probabilmente, a causa del denso fumo, il pesante è andato a impattare contro un albero di ulivo e il conducente, sbalzato fuori per l’urto, è stato così investito dalle fiamme.

Soccorso dai vigili del fuoco, prontamente intervenuti dal distaccamento di Ricadi, l’infortunato è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto con una autoambulanza e con l’elisoccorso atterrato al campo sportivo di Nicotera.

Dopo aver prestato i primi soccorsi al malcapitato i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spengere l’incendio che minacciava alcune abitazioni.