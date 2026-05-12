Serie B, il Catanzaro batte l’Avellino e vola in semifinale playoff

sogno promozione

Finisce 3-0 il quarto di finale playoff tra Catanzaro e Avellino. I giallorossi capitalizzano il vantaggio del quinto posto conquistato in regular season e legittimano con un risultato netto – e diverse occasioni sprecate – il passaggio in semifinale, dove affronteranno il Palermo. L’avvio è dell’Avellino, che pressa alto e dopo dieci minuti costruisce la prima occasione con Sounas, servito da Palumbo e fermato da Pigliacelli. Superato il pericolo, il Catanzaro guadagna campo e prova ad affondare soprattutto sulle fasce: un tiro-cross di Favasuli termina di poco alto. I biancoverdi restano comunque pericolosi e al 38’ sfiorano il vantaggio con Besaggio, ancora neutralizzato da Pigliacelli. Al 41’ il Catanzaro sblocca la gara: Pontisso si infila centralmente e dal limite lascia partire un rasoterra preciso che batte Iannarilli. Si va al riposo sull’1-0. Nella ripresa i calabresi sfiorano subito il raddoppio con Liberali, servito da Alesi e fermato dal portiere campano. Poco dopo Di Francesco trova il gol di testa, ma il Var annulla per fuorigioco. Ballardini prova a cambiare l’inerzia inserendo Biasci, Pandolfi e Insigne, ma è ancora il Catanzaro a creare: Petriccione sfiora il palo, Pontisso colpisce direttamente la traversa da calcio d’angolo, poi Pittarello e Favasuli trovano l’opposizione di Iannarilli. Il raddoppio arriva al 38’: Cassandro riceve da Favasuli e calcia forte sotto la traversa, firmando il 2-0. Nel finale torna in campo capitan Iemmello, che prima serve Pittarello – ancora fermato da Iannarilli – poi si procura e trasforma il rigore del 3-0 in pieno recupero. L’avventura playoff del Catanzaro continua: in semifinale ci sarà la doppia sfida contro il Palermo, con gara 1 in programma domenica prossima al Ceravolo.

Il tabellino

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli 7; Cassandro 7, Antonini 7, Brighenti 6.5; Favasuli 7, Pontisso 7 (35′ st Pompetti), Petriccione 7 (49′ st Nuamah), Di Francesco 6.5 (24′ st Rispoli 6); Liberali 6.5 (35′ st Frosinini), Alesi 6.5 (35′ st Iemmello 7); Pittarello 6.5. In panchina: Marietta, Bashi, Jack, Verrengia, Oudin, Koffi, D’Alessandro. Allenatore: Aquilani 7



AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli 7; Cancellotti 5.5 (35′ st La Borgne), Izzo 5.5, Enrici 5.5, Missori 5; Sounas 6 (15′ st Insigne 5.5), Palmiero 5 (35′ st D’Andrea), Besaggio 6 (9 ‘st Pandolfi 5.5); Palumbo 6; Russo 5.5, Patierno 5 (9’ st Biasci 5.5). In panchina: Daffara, Sassi, Tutino, Kumi, Sgarbi, Armellino, Fontanarosa. Allenatore: Ballardini



ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6 RETI: 41′ pt Pontisso, 38′ st Cassandro, 48′ st Iemmello (rig).



NOTE: cielo poco nuvoloso; terreno in erba naturale; spettatori: 11mila. Ammoniti: Cancellotti. Angoli 6-5. Recupero: 2′, 5′