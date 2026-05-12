Intimidazione nel Vibonese, proiettili sulla tomba del padre del sindaco di Vazzano

escalation criminale

VAZZANO Una nuova intimidazione nel Vibonese. Una busta con all’interno proiettili è stata recapitata domenica, nel cimitero di Vazzano, sulla tomba del padre del sindaco Vincenzo Massa. La missiva è stata rinvenuta dalla sorella del primo cittadino attaccata con lo scotch sulla lapide tra il nome e il cognome. Il sindaco Massa, appena venuto a conoscenza, si è rivolto ai Carabinieri della locale stazione, accorsi nell’immediato, per sporgere denuncia. Un messaggio intimidatorio rivolto al sindaco, ma che ha scosso tutta la comunità: «Sono episodi gravi che non devono succedere, hanno turbato soprattutto la mia famiglia» afferma il primo cittadino, raggiunto dal Corriere della Calabria. Nessuna idea su quale motivo ci sia alla base del gesto: «Non c’era nessun messaggio scritto e non abbiamo fatto attività amministrativa che possa aver dato fastidio ad interessi altrui». L’episodio si inserisce in un clima di tensione già molto alto nel Vibonese: settimana scorsa il raid intimidatorio nella zona industriale di Vibo, seguita da altri attentati tra San Gregorio d’Ippona e Jonadi. Ad Arena, non distante da Vazzano, era stata rinvenuta una bottiglia incendiaria con cartucce sul cantiere di una ditta. Soprattutto, tornano ad essere prese di mira le istituzioni: dopo le minacce all’assessore del capoluogo Marco Talarico, questa volta l’intimidazione al sindaco di Vazzano. «Di certo non sarà questo a farmi arretrare, porterò a termine la mia legislatura». (ma.ru.)

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