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Progetto Civico Italia sbarca in Calabria: nasce il movimento per costruire un nuovo modello di Paese

Sabato 16 maggio presentazione a Catanzaro

Pubblicato il: 12/05/2026 – 19:25
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Progetto Civico Italia sbarca in Calabria: nasce il movimento per costruire un nuovo modello di Paese

CATANZARO Progetto Civico Italia mette radici in Calabria. Il movimento civico, nato dalla volontà di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, si propone come punto di riferimento per i cittadini calabresi che vogliono un cambiamento concreto e partecipativo nella vita pubblica. Progetto Civico Italia punta a costruire una nuova forza politica popolare e riformista, saldamente nel centrosinistra, che metta insieme amministratori locali, con il contributo dei cittadini. Una risposta a una politica sempre più lontana dai bisogni reali e a una destra che non ha saputo dare risposte concrete su sicurezza, lavoro, tasse e sanità. Il movimento si presenterà ufficialmente in Calabria sabato 16 maggio alle ore 11:00 presso i saloni dell’Hotel Guglielmo di Catanzaro. Interverranno Alessandro Onorato (nella foto), Fabio Guerriero, Sandro Principe e numerosi amministratori locali e membri del comitato promotore, che illustreranno il manifesto programmatico e le prime iniziative in programma. “Con Progetto Civico Italia, a cui hanno aderito oltre 500 amministratori locali in pochi mesi, lavoriamo per promuovere la sostenibilità ambientale, valorizzare il commercio locale, migliorare la sicurezza e ampliare la partecipazione alla politica: tutti temi oggi assenti dall’agenda del governo. Il nostro impegno nasce dalla volontà di superare le logiche dei vecchi schieramenti, mettendo al centro la competenza e l’ascolto del territorio – dichiara Fabio Guerriero -. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare per condividere idee e costruire insieme il futuro della nostra regione”.

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