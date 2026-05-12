Progetto Civico Italia sbarca in Calabria: nasce il movimento per costruire un nuovo modello di Paese

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CATANZARO Progetto Civico Italia mette radici in Calabria. Il movimento civico, nato dalla volontà di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, si propone come punto di riferimento per i cittadini calabresi che vogliono un cambiamento concreto e partecipativo nella vita pubblica. Progetto Civico Italia punta a costruire una nuova forza politica popolare e riformista, saldamente nel centrosinistra, che metta insieme amministratori locali, con il contributo dei cittadini. Una risposta a una politica sempre più lontana dai bisogni reali e a una destra che non ha saputo dare risposte concrete su sicurezza, lavoro, tasse e sanità. Il movimento si presenterà ufficialmente in Calabria sabato 16 maggio alle ore 11:00 presso i saloni dell’Hotel Guglielmo di Catanzaro. Interverranno Alessandro Onorato (nella foto), Fabio Guerriero, Sandro Principe e numerosi amministratori locali e membri del comitato promotore, che illustreranno il manifesto programmatico e le prime iniziative in programma. “Con Progetto Civico Italia, a cui hanno aderito oltre 500 amministratori locali in pochi mesi, lavoriamo per promuovere la sostenibilità ambientale, valorizzare il commercio locale, migliorare la sicurezza e ampliare la partecipazione alla politica: tutti temi oggi assenti dall’agenda del governo. Il nostro impegno nasce dalla volontà di superare le logiche dei vecchi schieramenti, mettendo al centro la competenza e l’ascolto del territorio – dichiara Fabio Guerriero -. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare per condividere idee e costruire insieme il futuro della nostra regione”.

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