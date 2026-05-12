Caso Messina, inammissibile il ricorso della Reggina. «Presenteremo reclamo alla Corte Federale d’Appello»

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REGGIO CALABRIA La Reggina presenterà reclamo alla Corte federale, dopo che il Tribunale federale nazionale ha dichiarato inammissibile il ricorso degli amaranto presentato insieme ad Acireale e Sancataldese contro il Messina. In una nota, la posizione della Reggina «Pur nel rispetto delle decisioni degli organi di giustizia sportiva, il Club ribadisce con fermezza la convinzione della fondatezza delle proprie ragioni e resta in attesa del deposito delle motivazioni del provvedimento, indispensabili per valutare compiutamente il percorso difensivo da intraprendere nelle sedi successive. La società comunica sin da ora l’intenzione di proporre reclamo dinanzi alla Corte Federale d’Appello, con l’obiettivo di tutelare i principi di regolarità, trasparenza e correttezza che devono governare ogni competizione sportiva». «La AS Reggina 1914 – si legge – resta altresì in attesa degli esiti delle indagini in fase di svolgimento dalla Procura Federale, i cui improcrastinabili accertamenti potranno risultare ulteriormente rilevanti e dirimenti ai fini dei futuri sviluppi procedimentali. La società continuerà ad agire con senso di responsabilità, equilibrio e fiducia nella giustizia sportiva, nel rispetto della propria storia, della città e dei propri tifosi».

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