Ponte, Salvini: «Al lavoro senza sosta per realizzarlo»

la riunione del cda

«Prosegue senza sosta il lavoro del ministero delle infrastrutture, delle Autorità coinvolte e della Società per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Oggi, al nuovo CdA della Stretto di Messina ho voluto confermare l’impegno e il sostegno. Infatti pochi giorni fa il Parlamento ha convertito in Legge il Decreto Legge ‘Commissari’ dell’11 marzo con il quale il governo ha ribadito con forza la volontà di realizzare l’opera, fissando una procedura dettagliata, impegnativa e trasparente che consente di poter completare l’iter autorizzativo del progetto». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo alla riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina, presieduto dal presidente, Maurizio Basile, secondo quanto riferisce la stessa società.

Ciucci: «Lavori conclusi nel 2033»

«Considerate le procedure previste dal Decreto legge ‘Commissari’, convertito in Legge lo scorso 7 maggio, e le attività già svolte e in corso, si ritiene che l’iter approvativo possa essere completato entro la fine dell’estate 2026, potendo così avviare la fase realizzativa nell’ultimo trimestre dell’anno. Il cronoprogramma della realizzazione del Ponte prevede 7,5 anni, con fine lavori nel 2033 e il 2034 primo anno di esercizio del Ponte». Così l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, nel corso del cda della società, illustrando lo stato di avanzamento del progetto del Ponte sullo Stretto.

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