Figc, scende in campo Malagò

Sciolta la riserva

Giovanni Malagò scioglie le riserve e annuncia la sua candidatura alla presidenza della Figc. «Domani deposito la mia candidatura a presidente della Figc», ha dichiarato a LaPresse l’ex numero uno del Coni, a 24 ore dalla scadenza dei termini e dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. La decisione arriva dopo l’appoggio annunciato dalla Lega Serie B, che si aggiunge a quelli già espressi da Lega Serie A, Aic e Aiac. «Lo avevo detto e sono stato di parola – ha spiegato Malagò – per rispetto istituzionale della presidente del Cio Kirsty Coventry, che era qui a Roma, e delle componenti, non ultima la Lega Serie B, ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza». Domani, nel Salone d’onore del Coni, è in programma il Consiglio di Lega Serie A, la prima componente ad aver espresso il proprio sostegno a Malagò. L’ex presidente del Coni è presente questa sera alla Charity dinner della Lega Serie A, alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter.