In mille sfilano per Francesco Coco e contro la ‘ndrangheta – FOTO E VIDEO

ROCCABERNARDA Un migliaio di persone hanno risposto presente questa sera a Roccabernarda per la manifestazione di solidarietà a Francesco Coco, l’ex sindaco della cittadina brutalmente aggredito nel cortile della sua abitazione nella notte tra sabato e domenica scorsi.

Oltre al sindaco Luigi Foresta, presenti la vicepresidente della commissione anti ‘ndrangheta, Amalia Bruni, il primo cittadino di Crotone, Vincenzo Voce, quello di Petilia Policastro, Simone Saporito, il vicesindaco di Mesoraca, Piero Ferravallo, l’assessore di Cotronei, Elisabetta Fragola e il consigliere provinciale Fernando Militerno.

Tutti insieme hanno sostenuto in corteo la moglie del maresciallo Coco, Ivana Righetti, per le vie del paese, nel percorso che va dalla piazza fino all’abitazione teatro dell’agguato per oltre 3 chilometri di camminata. In corteo gli striscioni contro la ‘ndrangheta e la violenza, ma anche le bandiere di Libera, Avviso pubblico e Cgil.

Grazie all’ausilio di una cassa legata al tettuccio di un fuoristrada, sono state intonate le note dei “100 passi” dei Modena city Ramblers, ma soprattutto sono state lette le frasi più belle e toccanti di vittime di mafia come Peppino Impastato, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma anche gli inviti al pentimento di papa Francesco.

Una volta giunti all’abitazione di Coco, la moglie ha fatto entrare nel cancello d’ingresso il corteo istituzionale, mostrando ancora i segni dei rilievi compiuti quella maledetta sera dello scorso weekend. Poi ricostruito i fatti mostrando il teatro di una violenza inaudita consumatosi proprio nel cortile di casa.

«Grazie Coco – ha detto la signora Ivana – perché hai finalmente ottenuto dalla comunità di Roccabernarda quello per cui combatti da anni. Hai pagato un prezzo molto alto ma ti riprenderai anche da questo. Ringrazio tutte le autorità, le associazioni, il popolo di Roccabernarda che in questi giorni mi ha dimostrato affetto, ma un grande grazie devo rivolgerlo ai carabinieri: siete stati fantastici. Al popolo di Rocca dico: credete in loro. La mia famiglia mi ha sempre insegnato a credere nello Stato e, sposando Coco, spesso scontrandomi con lui, ho capito che è giusto fare così. Grazie Coco». Domani alle 18,30, a Roccabernarda, si terrà un consiglio comunale straordinario aperto a tutti i sindaci e alle istituzioni del territorio.